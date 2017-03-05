Форма поиска по сайту

Новости

05 марта 2017, 10:26

В мире

Телеведущая канала Fox News станет пресс-секретарем госдепартамента США

Телеведущая канала Fox News Тизер Науэрт станет пресс-секретарем госдепартамента США, передает агенство Bloomberg.

Науэрт ведет утреннюю передачу Fox&Friends, фанатом которой является и сам президент США Дональд Трамп. Хизер стала второй журналисткой Fox в администрации нового президента США – ранее на должность представителя страны в ООН был назначен Джонатан Вактел.

На данный момент госдепартамент США не общается с прессой – с момента инаугурации президента ежедневные брифинги были прекращены до 6 марта.

