Телеведущая канала Fox News станет пресс-секретарем госдепартамента США

Фото: facebook.com/HeatherNauertFNC

Телеведущая канала Fox News Тизер Науэрт станет пресс-секретарем госдепартамента США, передает агенство Bloomberg.

Науэрт ведет утреннюю передачу Fox&Friends, фанатом которой является и сам президент США Дональд Трамп. Хизер стала второй журналисткой Fox в администрации нового президента США – ранее на должность представителя страны в ООН был назначен Джонатан Вактел.

На данный момент госдепартамент США не общается с прессой – с момента инаугурации президента ежедневные брифинги были прекращены до 6 марта.