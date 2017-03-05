Япония продлит срок полномочий премьер-министра до девяти лет

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Damon Coulter
Япония продлит срок полномочий председателя правительства с шести до девяти лет, передает ТАСС.
Такое решение было принято на съезде правящей Либерально-демократической партии страны – оно позволит действующему премьер-министру Синдзо Абэ вновь выставить свою кандидатуру на внутренних выборах и сохранить за собой кресло до 2021 года.
Такое решение в партии приняли для того, чтобы дать ему больше времени для реализации экономических и других реформ, а также Олимпиады в Токио в 2020 году.
Сам Абэ говорит, что эта статья не соответствует нынешним геополитическим условиям и сложившейся нестабильной ситуации в регионе. Тем не менее, большинство жителей страны не поддерживают такую инициативу и выступают за сохранение "мирной" статьи конституции.