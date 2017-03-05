Япония продлит срок полномочий премьер-министра до девяти лет

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Damon Coulter

Япония продлит срок полномочий председателя правительства с шести до девяти лет, передает ТАСС.

Такое решение было принято на съезде правящей Либерально-демократической партии страны – оно позволит действующему премьер-министру Синдзо Абэ вновь выставить свою кандидатуру на внутренних выборах и сохранить за собой кресло до 2021 года.

Такое решение в партии приняли для того, чтобы дать ему больше времени для реализации экономических и других реформ, а также Олимпиады в Токио в 2020 году.