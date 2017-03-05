Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта 2017, 08:47

В мире

Япония продлит срок полномочий премьер-министра до девяти лет

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Damon Coulter

Япония продлит срок полномочий председателя правительства с шести до девяти лет, передает ТАСС.

Такое решение было принято на съезде правящей Либерально-демократической партии страны – оно позволит действующему премьер-министру Синдзо Абэ вновь выставить свою кандидатуру на внутренних выборах и сохранить за собой кресло до 2021 года.

Такое решение в партии приняли для того, чтобы дать ему больше времени для реализации экономических и других реформ, а также Олимпиады в Токио в 2020 году.

Одной из ключевых реформ, которые планирует провести Абэ – изменение "мирной" статьи конституции, которая не позволяет создавать в Японии армию и участвовать в вооруженных конфликтах.

Сам Абэ говорит, что эта статья не соответствует нынешним геополитическим условиям и сложившейся нестабильной ситуации в регионе. Тем не менее, большинство жителей страны не поддерживают такую инициативу и выступают за сохранение "мирной" статьи конституции.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика