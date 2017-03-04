Тереза Мэй не хочет выплачивать 60 миллиардов евро после Brexit

Фото: ТАСС/PA Photos/Tim Goode
Великобритания имеет юридические основания не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям после Brexit. К такому выводу пришли юристы британского правительства, сообщает The Times.
Выйти из Евросоюза, не заплатив, Великобритания сможет, воспользовавшись 50-й статьей Лиссабонского договора о выходе из ЕС. Применить ее премьер страны Тереза Мэй намерена до конца марта.
Согласно заключению юристов, осуществление выплат возможно только в том случае, если они обеспечат стране привилегированный доступ к международным рынкам и сотрудничеству в области права и безопасности.
СМИ сообщали, что Brexit обойдется Великобритании в 50–60 миллиардов евро, которые Лондон должен будет выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям.