04 марта 2017, 10:19

В мире

Тереза Мэй не хочет выплачивать 60 миллиардов евро после Brexit

Фото: ТАСС/PA Photos/Tim Goode

Великобритания имеет юридические основания не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям после Brexit. К такому выводу пришли юристы британского правительства, сообщает The Times.

Выйти из Евросоюза, не заплатив, Великобритания сможет, воспользовавшись 50-й статьей Лиссабонского договора о выходе из ЕС. Применить ее премьер страны Тереза Мэй намерена до конца марта.

Согласно заключению юристов, осуществление выплат возможно только в том случае, если они обеспечат стране привилегированный доступ к международным рынкам и сотрудничеству в области права и безопасности.

За выход страны из ЕС британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. Запуск Brexit запланирован на март этого года.

СМИ сообщали, что Brexit обойдется Великобритании в 50–60 миллиардов евро, которые Лондон должен будет выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям.

