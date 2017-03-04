Тереза Мэй не хочет выплачивать 60 миллиардов евро после Brexit

Фото: ТАСС/PA Photos/Tim Goode

Великобритания имеет юридические основания не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям после Brexit. К такому выводу пришли юристы британского правительства, сообщает The Times.

Выйти из Евросоюза, не заплатив, Великобритания сможет, воспользовавшись 50-й статьей Лиссабонского договора о выходе из ЕС. Применить ее премьер страны Тереза Мэй намерена до конца марта.

Согласно заключению юристов, осуществление выплат возможно только в том случае, если они обеспечат стране привилегированный доступ к международным рынкам и сотрудничеству в области права и безопасности.