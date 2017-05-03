Мэй обвинила ЕС в попытке повлиять на выборы в стране

Фото: ТАСС/PA Images/PIXSELL/FA Bobo/Stefan Rousseau

Действия властей Евросоюза и европейской прессы направлены на то, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов в Великобритании. Такое заявление сделала премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что позицию государства в переговорах по ЕС пресса отражает неверно. В Брюсселе есть те, кто не хочет, чтобы эти переговоры стали успешными, сказала Мэй.

Накануне перед выборамибыл распущен парламент Британии.

Сообщалось также, что итоги референдума о выходе государства из ЕС могут пересмотреть после того, как страна выберет новый парламент 8 июня.