Мэй обвинила ЕС в попытке повлиять на выборы в стране

Действия властей Евросоюза и европейской прессы направлены на то, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов в Великобритании. Такое заявление сделала премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что позицию государства в переговорах по ЕС пресса отражает неверно. В Брюсселе есть те, кто не хочет, чтобы эти переговоры стали успешными, сказала Мэй.
Накануне перед выборамибыл распущен парламент Британии.
Сообщалось также, что итоги референдума о выходе государства из ЕС могут пересмотреть после того, как страна выберет новый парламент 8 июня.
Процедуру Brexit официально запустили в марте 2017 года. В начале апреля депутаты Европарламента одобрили резолюцию, где обозначены условия для выхода страны из ЕС.