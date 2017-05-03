Форма поиска по сайту

03 мая 2017, 12:11

Исламисты взяли на себя ответственность за атаку на колонну НАТО в Кабуле

Фото: ТАСС/Zuma/Dai He

Боевики запрещенной на территории России и в других странах террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за атаку на колонну автомобилей НАТО в Кабуле, сообщает "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Кабуле, который устроил террорист-смертник, погибли восемь мирных жителей. Еще 25 человек получили ранения.

Однако в заявлении террористов сообщается о гибели восьми американских военных, которые и были целью атаки: террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда конвой НАТО проезжал мимо посольства США.

