Эрдоган назвал эффективным сотрудничество с РФ по Сирии

Фото: Imago/ТАСС

Турция и Россия имеют общие цели, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре перед вылетом в Сочи, где он встретится с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Кроме того, Эрдоган назвал эффективным сотрудничество двух стран по Сирии. "Мы с Россией сделали много шагов на пути урегулирования ситуации в Сирии. У нас эффективное сотрудничество и общие цели", – сказал он.

Ранее МИД РФ назвал неприемлемыми удары Турции по курдам в Ираке и Сирии в обход правительств этих стран. В министерстве отметили, что курды противостоят террористическим группировкам.

Авиация Турции нанесла серию ударов по позициям курдов на севере Сирии, а также в Ираке. В связи с этим лидеры сирийских курдов обратились с призывом к международной коалиции во главе с США оказать давление на Анкару.

