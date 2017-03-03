Форма поиска по сайту

03 марта 2017, 23:14

Трамп встретится с Меркель 14 марта

Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп 14 марта встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоится в Вашингтоне, сообщает "Интерфакс".

Это станет первой личной встречей германского канцлера с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно о переносе с лета на осень визита Трампа в Великобританию. Данное решение продиктовано желанием избежать акций протеста в связи с миграционной политикой Трампа.

Ожидалось, что Трамп посетит Соединенное Королевство в июне. Приглашение королевы Елизаветы Второй передала Трампу британский премьер во время своей поездки в Вашингтон.

