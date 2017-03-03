Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2017, 15:15

В мире

Паром с 49 пассажирами частично затонул рядом с Гамбургом

Фото: ТАСС/picture alliance / Arco Images G/Goll, P

Паром с 49 пассажирами и членами экипажа на борту столкнулся с пирсом и частично затонул в районе Гамбурга, сообщает газета Bild. В результате инцидента никто не пострадал.

Судно под названием "Большой Михель" врезалось в каменный пирс вечером 2 марта у коммуны Виттенберген. Корма парома сразу ушла под воду. Пассажиров эвакуировали пожарная служба и водная полиция. На берегу их осмотрели медики, затем людей вывезли с места происшествия.

Судно решили взять на буксир, и около полуночи паром вновь оказался на плаву.

По предварительным данным, инцидент стал следствием технической неисправности.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика