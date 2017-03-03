WADA может добавить кофеин в перечень запрещенных препаратов

Фото: ТАСС/Solo Imaji/Barcroft Media
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может внести кофеин в список запрещенных препаратов, сообщает Агентство "Москва".
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба отметил, что кофеин могут добавить в перечень в 2017 году. Тогда спортсмены будут вынуждены не употреблять кофе и содержащие кофеин препараты.
WADA ежегодно обновляет список запрещенных препаратов. В 2015 году в список был внесен препарат мельдоний, после чего ФМБА приступило к фармакинетическим исследованиям препарата.
Президент отметил, что, несмотря на промахи в работе WADA и комиссии Макларена, Россия должна прислушаться к их рекомендациям, поскольку выявленные случаи употребления допинга в нашей стране были.
Вместе с тем, Путин вновь опроверг существование государственной системы поощрения допинга в России.
В заключение, президент высказал надежду на то, что Следственный комитет доведет до конца все расследования, связанные с допинг-скандалом в России, и выявит всех виновных в произошедшем.