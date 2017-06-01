Следов хакеров из РФ не нашли при расследовании кибератаки на штаб Макрона

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Следов деятельности российских хакеров не обнаружили при расследовании кибератаки на предвыборный штаб Эммануэля Макрона, сообщает Associated Press. Об этом заявил Глава Национального агентства безопасности информационных систем Франции Гийом Пупар.

Атака была простой и непримечательной, отметил Пупар. По его словам, за преступлением может стоять всего один человек "откуда угодно".

Ранее сообщалось, что интернет-сайт движения Макрона "На марше" подвергается атакам хакеров. Действующий лидер Франции намекал на участие в преступлении российских хакеров. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали.