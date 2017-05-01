Меркель не соблюла дресс-код в Саудовской Аравии

Фото: ТАСС/DPA/Kay Nietfeld

Канцлер Германии Ангела Меркель не соблюла строгий дресс-код в ходе визита в Саудовскую Аравию, передает Independent. Меркель не покрыла голову платком, в частности, на встрече с королем Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом.

Между тем законодательство Саудовской Аравии требует от женщин носить длинные одеяния в общественных местах и покрывать свои волосы.

Ангела Меркель продолжила череду западных политиков, которые в последнее время нарушали дресс-код в этой ближневосточной стране. Ранее покрывать голову в Саудовской Аравии отказывались бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, премьер Великобритании Тереза Мэй, а также экс-первая леди США Мишель Обама.