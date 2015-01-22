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Общество

22 января 2015, 16:56

Детский weekend: ищем клад и смотрим на метеорит

животные природа театр время с детьми

Увлекательный квест в МУЗЕОНЕ, лекции для самых маленьких в Планетарии и фрагмент Челябинского метеорита на фестивале "Первозданная Россия" в ЦДХ. Как провести выходные с ребенком – в материале M24.ru.

Ищем клад среди скульптур

Где: парк искусств МУЗЕОН

Когда: 13.00-14.00

Сколько стоит: 300 рублей


В МУЗЕОНЕ ребятам в возрасте от 7 до 12 лет предложат разгадать головоломки и найти клад, спрятанный среди парковых скульптур. Детям предстоит считать зайцев Деда Мазая, играть в интеллектуальный хоккей, искать человека-ежа, двух животных в одном и колос-фонтан. Кроме того, дети смогут познакомиться с историей парка.

Смотрим на осколок Челябинского метеорита

Фото: ТАСС / Глеб Лунин

Где: Центральный дом художника, фестиваль "Первозданная Россия"

Когда: 10.00-20.00

Сколько стоит: 350 рублей для взрослых, 150 – льготный, дети до 10 лет проходят бесплатно


23 января в Центральном доме художника стартует фестиваль природы "Первозданная Россия". Здесь можно будет увидеть около 500 снимков, созданных лучшими российскими фотографами-натуралистами, а также мамонтенка Юку (его тушу в 2010 году нашли на берегу моря Лаптевых в Усть-Янском улусе Республики Саха) и фрагмент Челябинского метеорита.

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Организаторы фестиваля подготовили и детскую программу: маленьким посетителям покажут видеоролик "Птицы Подмосковья", а на творческом мастер-классе дизайнер научит ребят делать красивые скворечники.

Общаемся со зверушками

Фото: lesnoeposolstvo.ru

Где: контактный зоопарк "Лесное посольство", ТРК "Мегаполис" на проспекте Андропова

Когда: 10.00-21.00

Сколько стоит: 300 рублей


В "Лесном посольстве" обитают самые разные животные – хомячки, морские свинки, кролики, хрюшки, попугаи. Здесь можно провести столько времени, сколько захочется ребенку и его родителям.

В контактном зоопарке дети могут познакомиться с привычками жителей леса, научиться уважать природу и жить с ней в гармонии.

Знакомимся с планетами Солнечной системы

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Где: Театр увлекательной науки Московского планетария

Когда: 11.30, 12.50, 14.10, 15.30 и 16.50

Сколько стоит: 600 рублей, сопровождающим взрослым бесплатно


Детишек в возрасте от 5 до 8 лет ждут на увлекательных и познавательных занятиях цикла "В гостях у Звездочета" в Планетарии. Ребята смогут узнать, как не заблудиться в лесу и из каких звезд состоит Большая Медведица.

Всего образовательный цикл "В гостях у Звездочета" входит пять программ: "Семья солнышка", "Живые часы и компасы", "Проделки Луны", "Приключения капельки воды", "Сказки неба". Все занятия интерактивные: дети на них активно принимают участие в научных экспериментах.

Отправляемся в театр кукол

Фото: puppet.ru / Михаил Гутерман

Где: Театр кукол имени Образцова

Когда: 25 января в 12.30

Сколько стоит: от 300 рублей


В Театре кукол имени Образцова в эти выходные покажут спектакль, который будет интересен как детям, так и взрослым – "Кот в сапогах", поставленный по сказке Шарля Перро. Сюжет все известен: жили-были три брата, старшему досталась в наследство от отца мельница, среднему – осел, младшему – кот. Что из этого вышло, расскажут куклы.

Спектакль идет в постановке Сергея Образцова. До начала по билету можно бесплатно сходить в музей театра, который насчитывает более четырех тысяч экспонатов (кукол, изображений, документов и многого другого).

Сюжет: Путеводитель по развлечениям

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