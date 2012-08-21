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Общество

21 августа 2012, 17:47

Онищенко призвал кубанцев бороться с африканской чумой свиней

животные Роспотребнадзор еда Геннадий Онищенко Кубань эпидемии медицина жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал жителей Краснодарского края навести порядок, чтобы победить африканскую чуму свиней (АЧС). По его мнению, из-за эпидемии у региона могут возникнуть проблемы с вывозом овощей и зерна.

"Человек не болеет африканской чумой свиней. И это расслабляет людей. Поэтому с 2007 года, когда АЧС была зарегистрирована в Краснодарском крае, справиться с ней полностью не получалось. И люди, словно, не понимают, к чему все идет. Ведь из тех регионов, которые заражены чумой, запрещается вывоз любой растениеводческой продукции. Овощи, зерно, которыми Краснодарский край всегда славился, их тоже нельзя будет вывозить. Таким образом, край потеряет огромные средства, а люди не смогут воспользоваться плодами собственного труда, в который вкладывали деньги", - цитирует "Интерфакс" слова Геннадия Онищенко.

Глава Роспотребнадзора отметил, что ситуацию надо спасать уже сейчас. Для этого каждый свиновод должен выполнять санитарные предписания. По словам санитарного врача, на личных подсобных хозяйствах создаются все условия для распространения АЧС.

Кроме того, Онищенко рекомендовал всем кубанцам спрашивать у продавцов разрешительные документы на свинину, поскольку приобретение зараженного мяса способствует распространению вируса.

Онищенко подчеркнул, что в крае самая сложная обстановка в России. На сегодня в Краснодарском крае насчитывается 19 очагов заражения АЧС в 11 районах. С 16 августа в регионе на два месяца был введен карантин по АЧС. На Кубани уничтожено уже более 105 тысяч свиней.

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