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Москва 24

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Общество

16 августа, 18:55

Москва 24 покажет, как решаются проблемы бездомных животных в столице

Пресс-конференция животные

17 августа в 12:00 в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Всемирный день бездомных животных. Проблемы и их решения".

18 августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Проблема увеличения в столице количества бездомных животных, а также участившиеся случаи их нападения на людей, не теряют своей актуальности и продолжают оставаться в центре внимания не только самих москвичей, но и городских властей.

Участие в пресс-конференции приймут:

  • Зотова Зоя Михайловна, депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экологической политике;
  • Козлов Александр Михайлович, председатель совета, председатель комиссии общественной палаты города Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству;
  • Шеляков Михаил Александрович, ветеринарный врач, организатор всероссийской акции "Мартовский кот";
  • Могилевская Ника Сергеевна, исполнительный директор Благотворительного фонда помощи животным "Я свободен", зоопсихолог.

Смотрите трансляцию на этой странице 17 августа в 12:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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