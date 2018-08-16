Москва 24 покажет, как решаются проблемы бездомных животных в столице

17 августа в 12:00 в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Всемирный день бездомных животных. Проблемы и их решения".

18 августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Проблема увеличения в столице количества бездомных животных, а также участившиеся случаи их нападения на людей, не теряют своей актуальности и продолжают оставаться в центре внимания не только самих москвичей, но и городских властей.

Участие в пресс-конференции приймут:



Зотова Зоя Михайловна, депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экологической политике;

Козлов Александр Михайлович, председатель совета, председатель комиссии общественной палаты города Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству;

Шеляков Михаил Александрович, ветеринарный врач, организатор всероссийской акции "Мартовский кот";

Могилевская Ника Сергеевна, исполнительный директор Благотворительного фонда помощи животным "Я свободен", зоопсихолог.

Смотрите трансляцию на этой странице 17 августа в 12:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.