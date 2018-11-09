Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

9 ноября, 11:07

Москва онлайн покажет, как построить дом для гоголя

животные Москва онлайн

Фото: depositphotos/mikelane45

В начале ноября "Мосприрода" запустила акцию "Недвижимость для гоголя" и призвала москвичей помочь увеличить популяцию уток-гоголей в городе. Теперь все желающие смогут изготовить деревянные домики для пернатых. Несмотря на то, что заселяться в новостройки птицы начнут только весной, готовиться к этому нужно уже осенью. За зиму гнездовья должны отстояться, посереть и обрести естественный вид. Инструкцию по строительству гоголятника можно найти тут.

Готовую поделку нужно принести с 1 по 20 ноября по адресу: город Москва, улица Металлургов, 41. 26 ноября специалисты "Мосприроды" развесят гоголятники на востоке столицы, в Терлецком парке. Гоголи облюбовали эти места давно, здесь несколько больших прудов и много деревьев.

Редакция М24 решила не оставаться в стороне и построить уткин дом в прямом эфире. Смотрите эфир и стройте вместе с нами. Трансляция начнется 10 ноября в 9:50 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать