Москва онлайн покажет, как построить дом для гоголя

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В начале ноября "Мосприрода" запустила акцию "Недвижимость для гоголя" и призвала москвичей помочь увеличить популяцию уток-гоголей в городе. Теперь все желающие смогут изготовить деревянные домики для пернатых. Несмотря на то, что заселяться в новостройки птицы начнут только весной, готовиться к этому нужно уже осенью. За зиму гнездовья должны отстояться, посереть и обрести естественный вид. Инструкцию по строительству гоголятника можно найти тут.

Готовую поделку нужно принести с 1 по 20 ноября по адресу: город Москва, улица Металлургов, 41. 26 ноября специалисты "Мосприроды" развесят гоголятники на востоке столицы, в Терлецком парке. Гоголи облюбовали эти места давно, здесь несколько больших прудов и много деревьев.

Редакция М24 решила не оставаться в стороне и построить уткин дом в прямом эфире. Смотрите эфир и стройте вместе с нами. Трансляция начнется 10 ноября в 9:50 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.