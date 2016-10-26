Форма поиска по сайту

26 октября 2016, 18:47

Мистический подтекст знаменитых картин обсудят на лекции

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Лекция, посвященная творчеству таких художников-мистиков, как Уильям Блейк, Иоганн Фюсли, Арнольд Беклин и Эдвард Мунк пройдет в арт-центре "Артимекс" 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

На мероприятии обсудят, что кроется за излюбленной темой многих живописцев – мистицизмом и что символизируют изображенные на их картинах загадочные художественные детали.

Проведет лекцию "Художники мистики: Блейк, Фюсли, Беклин, Мунк" искусствовед и педагог Дарья Воронина.

Для принятия участия в мероприятии необходима регистрация на сайте выставочной площадки.

Место: ул. Пушечная, 7/5, стр. 2

Время: 27 октября, 18:00

живопись лекции обо всем

