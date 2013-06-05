Форма поиска по сайту

05 июня 2013, 20:10

Культура

Картина Рериха побила ценовой рекорд на аукционе

Фото: ИТАР-ТАСС

Картина "Труды Богоматери" Николая Рериха продана на торгах аукционного дома Bonhams за 7,88 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, цена превысила предыдущий рекорд на картины русских художников более чем на 3 миллиона фунтов, передает РИА Новости.

Два дня назад картина Ильи Машкова "Натюрморт с фруктами" была продана на торгах аукционного дома Christies за 4 миллиона 765 тысяч фунтов стерлингов.

"Труды Богоматери" – центральное полотно серии, включающей известные картины "Богоматерь Орифламма" и "Богоматерь Защитница", в которой Рерих задумал создать собирательный образ женщины-матери, спасительницы всего человечества.

Поздние уменьшенные варианты-повторения картины, проданной на торгах, находятся в музее Рериха в Нью-Йорке и в Латвийском национальном музее в Риге.

