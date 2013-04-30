Все столичные ветераны ВОВ получили квартиры

Все столичные ветераны обеспечены жильем

Все ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в Москве, получили квартиры. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

"Все ветераны ВОВ, которые нуждались в улучшении жилищных условий – они все получили новые квартиры. У нас нет сегодня ветеранов, которые не улучшили свои жилищные условия", – отметил Петросян.

Он отметил, что в этом году было принято решение об увеличении единовременной выплаты ветеранам на тысячу рублей. Ветераны ВОВ получили по 5 тысяч рублей, по 4 тысячи – участники обороны Москвы и по 3 тысячи выплатили труженникам тыла. Всего единовременную выплату получили 320 тысяч москвичей. На эти цели из городского бюджета было выделено свыше 1 млрд рублей.