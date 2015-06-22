Самое дорогое жилье столицы сдается за 1 млн рублей в месяц

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Самое дорогое жилье в Москве сдается за один миллион рублей в месяц – это особняк на Большой Татарской улице. Такие данные приводят специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость, составившие рейтинг.

Особняк площадью 1040 квадратных метров расположен в трех минутах ходьбы от станции метро "Новокузнецкая". В здании установлена централизованная система вентиляции и кондиционирования, есть камин, сауна, спортзал, подземная парковка, а также двор с беседкой. В январе аренда здания стоила 1,5 миллиона рублей в месяц, в феврале опустилась до одного миллиона и по-прежнему держит свои позиции.

На втором месте в рейтинге столичных vip-предложений двухуровневая квартира с авторским дизайном. За нее придется заплатить 865 тысяч рублей в месяц. Квартира площадью 420 квадратных метров расположена в жилом комплексе "Эдельвейс" на Давыдовской улице, недалеко от станции "Парк культуры". В апартаментах есть две гардеробные комнаты и шесть санузлов. Квартира расположена в жилом комплексе.

На третьем месте квартира в элитном жилом комплексе "Покровский берег" на Береговой улице, стоит она 800 тысяч в месяц. Жилье площадью 260 квадратных метров полностью укомплектовано мебелью и техникой премиум-класса.

За такую же сумму сдается квартира площадью 210 квадратных метров в элитном клубном доме в Погорельском переулке. Дом расположен в историческом и культурном центре, рядом Ордынка, Якиманка и Пятницкая улицы. Его территория круглосуточно охраняется, ведется видео-мониторинг периметра. Арендаторам также предлагаются три машино-места в подземном паркинге. Сама квартира отремонтирована по эксклюзивному дизайн-проекту, укомплектована мебелью и бытовой техникой от ведущих фирм-производителей.

Замыкает рейтинг апартаменты класса А+ в башне "Федерация" на Пресненской набережной. Снять их можно за 770 тысяч рублей. Квартира общей площадью 369 квадратных метров находится в двух минутах ходьбы от станции метро "Выставочная".

Напомним, рынок аренды жилья в престижных районах столицы за год подешевел на 40 процентов. Причиной снижения цен стал отток топ-менеджеров иностранных компаний из России из-за экономической ситуации. Именно иностранные клиенты и являлись основными арендаторами квартир класса люкс.

Больше всего пострадали владельцы недвижимости на Арбате, Остоженке, Тверской и в "Москве Сити" – 70 процентов квартир в этих районах снимали экспаты (иностранные работники). По информации СМИ, жилье в фасадных особняках теперь можно купить в среднем со скидкой 35 процентов, а иногда скидка может достигать половину бывшей стоимости.