Цены на квартиры будут расти темпами инфляции

Фото:ИТАР-ТАСС

Руководство одной из ведущих строительных компаний объявило, что жилье в московском регионе может существенно подорожать. Между тем, в Московской Ассоциации Риэлторов поргнозируют рост цен на квартиры на уровне инфляции.

"Мы считаем, что цены будут относительно стабильны. Они будут расти, но в рамках инфляции, которая сейчас идет. Это примерно на 7-8%", – сообщил глава Московской Ассоциации Риэлторов Сергей Жидаев.

При этом в группе компаний ПИК прогнозируют рост цен на целых 13%. По словам первого вице-президента компании, уже с 1 мая цены выросли на 7,5%, при этом в Новой Москве стоимость новостроек увеличилась на 16,5%.

Эксперты считают, что в столичном регионе по-прежнему не хватает дешевого жилья. Однако ипотеку граждане все равно будут брать, даже несмотря на прошлогодний рост ставок.

Как правило, жилищный кредит берется на долгий срок. За время его погашения цена квартиры успевает вырасти, и в итоге заемщики экономят около 30% всей стоимости, объясняют риэлторы.