19 июня 2013, 14:42

Экономика

В Москве упростили процедуру постановки на жилищный учет

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли закон, упрощающий процедуру постановки на жилищный учет. Документ позволяет гражданам обращаться по вопросу признания их нуждающимися в жилье в многофункциональные центры или в департамент жилищной политики и жилфонда, отметил и.о. главы ведомства Николай Федосеев.

Как рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, в ходе рассмотрения закона в него внесли поправку, устраняющую противоречие с Жилищным кодексом.

Она уточнила процедуру выявления в сведеньях граждан, не соответствующие действительности, и послужившие основанием для принятия на учет.

жилье законы учет

