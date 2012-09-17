Стоимость дешевого жилья в ЦАО и Зеленограде различается вдвое

Фото: ИТАР-ТАСС

Средняя стоимость квадратного метра жилья экономкласса на рынке вторичной недвижимости в самом дорогом административном округе Москвы - Центральном - в августе составила 212,4 тысячи рублей. Это почти в вдвое больше средней цены квадратного метра в самом доступном, Зеленоградском округе.

По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра на "вторичке" в нижнем ценовом сегменте Зеленограда составляет 114,3 тысячи рублей.

"На втором месте в "рейтинге" московских округов с самыми демократичными ценами - Юго-Восточный административный округ. Стоимость квадратного метра в квартирах экономкласса там составляет 148,6 тысячи рублей", - приводит РИА Новости данные исследования "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

На третьем месте - Восточный округ, где стоимость квадратного метра в наиболее дешевом сегменте не превышает 150,4 тысячи рублей.

После него идет Южный административный округ со средней ценой квадратного метра в жилье экономкласса 152,5 тысячи рублей.

Замыкает пятерку самых "недорогих" округов Москвы САО (158,1 тысячи рублей за квадратный метр).

Несколько дороже в августе 2012 года стоил квадратный метр в Северо-Восточном округе. Стоимость квадратного метра бюджетного жилья там составляет 159,1 тысячи рублей.

Далее в рейтинге московских районов, по данным экспертов, расположились престижные западные округа.

"Самый недорогой из них - Северо-Западный. Там стоимость квадратного метра уже оценивается в 163,8 тысячи рублей", - уточняется в исследовании.

В нем указывается, что за квадратный метр в квартире экономкласса в Юго-Западном округе придется заплатить не менее 168,5 тысячи рублей.

В свою очередь, квартира в Западном округе будет стоить минимум 169 тысяч рублей за квадратный метр.