МВД сможет покупать квартиры в Москве по 90 тысяч рублей за кв. метр

Фото: ИТАР-ТАСС

МВД России сможет приобрести для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел жилье в Москве по 90 тысяч рублей за один кв. метр.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить МВД приобретение в 2013 году жилых помещений в Москве, исходя из того, что стоимость 1 кв. м общей площади жилых помещений не должна превышать 90 тысяч 400 рублей", - говорится в распоряжении.

Как уточняется в документе, речь идет о приобретении жилья для сотрудников внутренних дел, для военнослужащих, а также граждан, уволенных с военной службы и со службы в органах внутренних дел, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях.

Так, руководство столичного главка МВД закупит для нужд ведомства 46 квартир. Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, трехкомнатных квартир в заказе – 39, двухкомнатных – четыре и четырехкомнатных – три.

При этом жилье должно быть обустроено и готово к заселению: наличие кухни, санузла, отопления, водоснабжения и электрических систем обязательно.