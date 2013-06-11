"РБК daily": Армия перестанет строить жилье для военных

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиакомпании не смогут исполнить требование Минтранса о предоставлении персональных данных пассажиров

До введения приказа Минтранса о предоставлении иностранными перевозчиками баз данных пассажиров (их адресов, номеров кредитных карт и др.), путешествующих в Россию или пролетающих над ее территорией, осталось 20 дней. Но иностранные перевозчики до сих пор не уверены, что смогут исполнить все требования российских авиационных властей, и просят шесть месяцев отсрочки введения данного требования.

Для россиян адаптируют еще одно американское телешоу

Учредитель кинокомпании "ВайТ Медиа" Тимур Вайнштейн решил адаптировать для российского зрителя популярное американское шоу Saturday Night Live. Ради того чтобы сделать продукт качественным, он готов отсмотреть все выпуски программы с 1975 года. Скорее всего, новое шоу выйдет на НТВ. На "Первом канале" в 2012 году уже стартовал аналог другого американского шоу — Late Night Show — под названием "Вечерний Ургант".

Депутаты против налоговых поблажек для ритейлеров

Вчера главы трех комитетов Госдумы — Игорь Руденский, Ирина Яровая и Николай Панков — предложили снять с рассмотрения правительственный проект поправок в Налоговый кодекс, разрешающих торговым сетям не платить налог на прибыль с украденных товаров. При этом комитет по бюджету и налогам дал рекомендацию отклонить законопроект в первом чтении. Депутаты считают, что документ не доработан и может способствовать развитию коррупции. Кроме того, в нем не прописано, как восполнить потери бюджета в размере 13-15 млрд руб.

Выборы мэра столицы пройдут с сильными кандидатами

На выборы мэра Москвы выставят нескольких сильных кандидатов, альтернативных Сергею Собянину. Эксперты расходятся во мнениях, поможет это оппозиции или властям.

В понедельник КПРФ определилась со своим кандидатом на пост мэра Москвы. Им стал первый зампред ЦК партии и первый же зампред Госдумы Иван Мельников, которого Геннадий Зюганов еще в 2004 году называл возможным преемником.

"У него огромный авторитет в партии и в Москве, особенно среди интеллигенции. Это единственный депутат в России, который руководил в Европарламенте комиссией по науке и технологиям. В Москве нет такого просвещенного человека, который бы не знал его имени", — заявил РБК daily секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев.

Столичные власти собираются на 20% сократить объем жилищного строительства в микрорайоне Ватутинки

Столичные власти собираются "подрезать" на 20% объем жилищного строительства в микрорайоне "Новые Ватутинки" в Новой Москве. На 153 га, принадлежащих партнеру сенатора Вадима Мошковича, имя которого представитель мэрии не называет, разрешат построить лишь 602 тыс. кв. м. Как стало известно РБК daily, новые параметры проекта Градостроительно-земельная комиссии (ГЗК) должна утвердить на одном из ближайших заседаний.

Моногородам выделят деньги на "коммуналку"

Подконтрольный Минрегиону Фонд содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина готов отдельно направить 3 млрд руб. на модернизацию "коммуналки" в моногородах. Это пятая часть всего коммунального бюджета госкорпорации. На дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры денег может не хватить, предупреждают в фонде. Регионам необходимо дополнительно около 58 млрд руб., а Минфин готов расщедриться только на 20 млрд.

Подведены итоги полугодовой работы бизнес-омбудсмена

Почти за полгода работы бизнес-омбудсмена Бориса Титова шестую часть споров ему удалось решить в пользу предпринимателей. Статистика свидетельствует: главной "дубинкой" для бизнеса стала статья "Мошенничество". Немало жалоб поступает из столицы на повышение арендной платы и снос торговых точек.

Почти год назад, выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин объявил о назначении Бориса Титова уполномоченным по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Официально экс-глава "Деловой России" вступил в новую должность на следующий день. С того момента начал формироваться его аппарат. Сейчас в его состав входят 35 человек, в основном госслужащие. Заявки от предпринимателей поступают в ситуационный центр, организованный на базе ЦОП "Бизнес против коррупции". Помимо этого была создана сеть региональных омбудсменов (сейчас утверждены кандидатуры 60 человек), собран общественный совет (представители РСПП, ТПП, "ОПОРА России", "Деловой России" и др.), организована межфракционная депутатская группа.

Армия перестанет строить жилье для военных

С 2014 года российские офицеры перестанут томиться в многолетних очередях на квартиры. Минобороны намерено решить жилищный вопрос выдачей нуждающимся "живых" денег. Минимальный кэш, который станет получать холостой лейтенант, планируется на уровне 3 млн руб. О новой программе рассказал главный распорядитель возглавляемых с 90-х годов Сергеем Шойгу ведомств замминистра обороны Руслан Цаликов. Именно ему глава военного ведомства поручил решение самой непростой задачи в армии — жилищной.

Генпрокурору Чайке предложили продегустировать молоко

Резкое повышение качества российского молока должно стать не предметом гордости, а поводом для начала прокурорской проверки, уверен глава ассоциации "Союзмолоко" Андрей Даниленко. Он сообщил генпрокурору Юрию Чайке, что за этим кроется коррупционная схема: производители могут повышать качество молока на бумаге, чтобы получать более высокие субсидии.

Выплаты страховых компаний составят до 3 млрд евро

Наводнение в Европе охватывает все большие территории и в понедельник, в частности, приблизилось к своему пику в Германии и Венгрии. Экономические потери от удара стихии стремительно растут, и выплаты страховщиков в некоторых регионах окажутся выше, чем во время рекордного наводнения 2002 года, считают в JP Morgan. Ранее эксперты Nomura оценили расходы отрасли в 2—3 млрд евро.

Китай соединит Тихий и Атлантический океаны за 40 млрд долларов

Китайская компания Nicaragua Canal Development Investment (NCDI) планирует построить "дублер" Панамского канала в Никарагуа. "Стройка века" продолжится 11 лет и обойдется в 40 млрд долл. Эксперты сомневаются, что проект окупится, так как конкурирующий Панамский канал, который соединяет Тихий и Атлантический океаны, находится всего в нескольких сотнях километров.

На греческую компанию DEPA не нашлось претендентов

Финансовое положение греческой DEPA неустойчиво, поэтому "Газпрому" не стоит подавать заявку на участие в ее приватизации, решил глава монополии Алексей Миллер. По другим данным, причина отказа "Газпрома" в том, что компания и греческие чиновники не смогли договориться по будущей цене на российский газ.

Ставка рефинансирования осталась прежней

Вчера совет директоров ЦБ оставил без изменения ставку рефинансирования. Ранее руководство Банка России говорило о возможности смягчения денежно-кредитной политики, но причин для резких перемен регулятор так и не нашел.

Инновационный полимер распознает гексоген в самых минимальных количествах

Американские исследователи создали флуоресцентный полимер, эффективно выявляющий ключевой компонент самодельных взрывных устройств — гексоген.

Применяемый в военных и промышленных целях гексоген также является распространенным материалом в бомбах, использующихся для проведения терактов. Чтобы его взорвать, требуется детонатор, однако по разрушительной силе он превосходит тротил. Трудность же состоит в том, что давление паров гексогена в тысячу раз ниже, чем у тротила, поэтому его практически невозможно обнаружить без прямого контакта.

Устройство удержит телефон и планшет на самых разных поверхностях

Канадская компания They Innovate создала приспособление Clipless, которое поможет крепить смартфон или планшет к самым разным вещам. Теперь тот же iPhone можно будет брать на пробежку или в спортзал, не держа его в руке и не беспокоясь из-за отсутствия карманов, рюкзака или сумки.

Сборная России вылетела с молодежного "Евро"

На молодежном чемпионате Европы сборная России уступила сверстникам из Голландии со счетом 1:5. Это поражение стало для нашей команды вторым кряду. Сборной России еще предстоит завтра сыграть против Германии, но этот матч для обеих команд уже не будет иметь турнирного значения. И мы, и немцы упустили шанс на попадание в полуфинал турнира.

Другие статьи газеты "РБК daily"