Дети-сироты получат квартиры в Москве по договорам найма

Фото: ИТАР-ТАСС

Квартиры для детей-сирот выделят из специализированного жилищного фонда по договорам найма, а не безвозмездного пользования. Такой законопроект во втором чтении приняла Мосгордума.

Эти квартиры нельзя будет приватизировать, переписать, обменять или продать. Таким образом, законопроект позволит сократить количество преступлений по отъему квартир у детей-сирот и защитит их от действий "черных" риелторов.

По словам председателя комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаила Антонцева, все выпускники в Москве сиротских учреждений получают жилье по достижению 18 лет. В будущем году таких детей будет 558.