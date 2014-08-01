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Квартира

01 августа 2014, 07:59

Около 1,2 тысячи обманутых дольщиков в Подмосковье получат жилье

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Фото: ИТАР-ТАСС

Около 1,2 тысячи обманутых дольщиков в Московской области смогут получить ключи от квартир в 2014 году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Всего в Подмосковье 16 тысяч человек пострадали от недобросовестных строителей, нам за 2012-2014 годы удалось 8630 предоставить квартиры. С одной стороны, это большая победа, но остальные передают нам большой привет и обеспокоены тем, что не могут заехать в свои дома уже около 10 лет. Надеемся, что еще порядка 1,2 тысячи человек в 2014 году получат квартиры", - заявил Воробьев, информирует портал "В Подмосковье".

Он отметил, что Минстрой региона контролирует эту ситуацию, принимаются меры по сокращению числа пострадавших.

"Хочется очень подвести черту и сказать - "дольщиков больше нет", - заключил Воробьев.

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Согласно данным министерства строительного комплекса Московской области, на конец июня этого года, всего в области оставалось 49 проблемных объектов в 28 муниципальных образованиях, а число обманутых дольщиков - 7974 человека. Минстройкомплекс региона совместно с муниципалитетами и застройщиками выработал планы мероприятий по завершению строительства проблемных домов. Градостроительный совет утвердил 36 "дорожных карт" по завершению строительства проблемных объектов. Исключением стали семь муниципальных образований, где в отношении компаний-застройщиков введены процедуры банкротства либо идут судебные производства.

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