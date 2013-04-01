Размер субсидии для приобретения жилья снижен на один процент

Фото:ИТАР-ТАСС

Власти Москвы снизили размер бюджетной субсидии для приобретения или строительства жилья на второй квартал 2013 года.

Величина субсидии составила 95 451 рубль за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, сообщает пресс-служба департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы.

Прежняя величина субсидии составляла 96 477 рублей. Таким образом, снижение составило 1 процент.

Субсидия на приобретение или строительство жилья предоставляется гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий или в помощи Москвы при покупке квартиры по городским программам.