Число жертв обрушения ТЦ в Риге возросло до 26 человек

Число жертв обрушения супермаркета в Риге выросло до 25 человек

В результате обрушения здания торгового центра Maxima в Риге погибли уже 26 человек. Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, сообщает в пятницу латвийский новостной портал Mixnews.lv.

Площадь обрушения составляет 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось о 18 погибших. По словам представителя скорой помощи Илзе Букши, число погибших может увеличиться. На данный момент неизвестно, сколько человек находятся под обломками; цифры разнятся от 10 до 30.

В числе остальных в результате инцидента в рижском микрорайоне Золитуде погибли три спасателя. Между тем под завалами остаются люди. По информации СМИ, одна из пострадавших смогла дозвониться до дочери и сообщить, что у нее повреждена нога.

Государственный донорский центр обратился к жителям Латвии с просьбой сдавать кровь для пострадавших. Президент страны Андрис Берзиньш назвал обрушение торгового центра "непостижимым трагическим происшествием".

В память о жертвах трагедии в Латвии объявлен общенациональный траур.