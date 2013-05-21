Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая 2013, 14:38

Происшествия

На севере Москвы перевернулась машина, есть пострадавшие

Фото: ИТАР-ТАСС

Читатель M24.ru сообщает, что на Инженерной улице севера Москвы произошло ДТП, есть пострадавшие.

По словам очевидца, перевернулась легковая машина (предположительно, Hyundai Solaris). Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП.

На место прибыла карета "скорой помощи", которая увезла одного из пассажиров. Движение было затруднено – в обе стороны стояло около десяти автобусов.
Сотрудники МЧС освободили проезд, на месте работают полицейские.

В пресс-службе главка ГИБДД по Москве информацию о происшествии не подтвердили.

жертвы пострадавшие новости читателей авария московский папарацци

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика