На севере Москвы перевернулась машина, есть пострадавшие

Фото: ИТАР-ТАСС

Читатель M24.ru сообщает, что на Инженерной улице севера Москвы произошло ДТП, есть пострадавшие.

По словам очевидца, перевернулась легковая машина (предположительно, Hyundai Solaris). Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП.

На место прибыла карета "скорой помощи", которая увезла одного из пассажиров. Движение было затруднено – в обе стороны стояло около десяти автобусов.

Сотрудники МЧС освободили проезд, на месте работают полицейские.

В пресс-службе главка ГИБДД по Москве информацию о происшествии не подтвердили.