На севере Москвы перевернулась машина, есть пострадавшие

Фото: ИТАР-ТАСС
Читатель M24.ru сообщает, что на Инженерной улице севера Москвы произошло ДТП, есть пострадавшие.
По словам очевидца, перевернулась легковая машина (предположительно, Hyundai Solaris). Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП.
На место прибыла карета "скорой помощи", которая увезла одного из пассажиров. Движение было затруднено – в обе стороны стояло около десяти автобусов.
Сотрудники МЧС освободили проезд, на месте работают полицейские.
В пресс-службе главка ГИБДД по Москве информацию о происшествии не подтвердили.