Росавиация проверит авиакомпанию "Татарстан"

Фото: ИТАР-ТАСС

Росавиация формирует комиссию по проверке организации летной работы в авиакомпании "Татарстан", чей самолет разбился в Казани. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства воздушного транспорта.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Погибли все находившиеся на борту - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан", рейс U9 363. Следователям пока не удалось установить установили причины, по которым Boeing заходил на второй круг. Экипаж самолета сообщал о технической неисправности диспетчерам аэропорта, однако таких данных у Следственного комитета нет.

В настоящее время опознаны тела десяти погибших – девяти москвичей и одного жителя Московской области. На месте работают более 1200 человек и свыше 240 единиц техники, бортовые самописцы лайнера пока не найдены.

Аэропорт Казани закрыт до 12.00, все рейсы перенаправляются в Чебоксары, Ижевск и Нижнекамск.

