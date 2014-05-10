Столичный полицейский сбил в центре города женщину

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Сотрудник столичной полиции сбил женщину в центре Москвы, передает Агентство "Москва".

ДТП произошло около 4 часов утра на 1-й Тверской-Ямской улице. Там водитель Opel совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась.

Водителем иномарки был полицейский ППС, находившийся там в свободное от службы время. После проведения медосвидетельствования было установлено, что сотрудник правоохранительных органов был трезв.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой полицейского уволят из органов внутренних дел, а ряд его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.