Жертвами крушения самолета в Индонезии стали свыше 140 человек

Фото: m24.ru

Число жертв крушения в индонезийском городе Медан военно-транспортного самолета Hercules С-130В превысило 140 человек. Об этом заявил заместитель главы группы полицейских судмедэкспертов провинции Северная Сумарта Дидит Сетиобуди, передает МИА "Россия сегодня".

"На этот момент (к нам поступили) 139 сохранившихся тела - в том смысле, что их можно опознать… И два - не сохранившихся (тела)", - сказал медик.

Ранее о гибели более 140 человек в авиакатастрофе сообщил ряд СМИ, однако позже главнокомандующий ВВС Индонезии Агус Суприятна опроверг эту информацию, отметив, что найдено 91 тело.

В настоящее время неизвестно в точности, сколько человек из числа погибших были в самом самолете, а сколько находились в момент крушения на земле. Суприятна утверждал, что на борту лайнера находились 12 членов экипажа и 101 пассажир, никто из них не выжил. Но официальный представитель ВВС Индонезии генерал-майор Фуад Бася заявил, в самолете летели 122 человека и подтвердил гибель восьми человек на земле.

Окончательно определить число и установить личности погибших должна судмедэкспертиза, которую проводят в больнице Медана несколько десятков врачей. На этот момент опознаны 59 тел - в основном, это те, у кого сохранились документы или нашивки на форме. Из больницы уже выписаны трое пострадавших.

Город Медан, где упала машина, является третьим по величине населенным пунктом в Индонезии. Самолет взорвался над зданием отеля, а на жилой квартал упали уже обломки. Они задели два жилых дома и повредили линии электропередачи.