06 мая 2013, 19:01

Транспорт

Столичным водителям вручат памятки о безопасности на переездах

Фото: ИТАР-ТАСС

7 мая состоится День безопасности на железнодорожных переездах. Сотрудники предприятий Московского региона Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" проведут разъяснительные беседы с водителями и пешеходами, а также вручат им памятки с правилами пересечения железнодорожных переездов.

Как сообщили в пресс-службе железной дороги, сотрудники службы пути расскажут о принципах работы противотаранных устройств, которыми оснащены железнодорожные переезды и покажут их в действии.

Мероприятие пройдет на железнодорожном переезде между платформами Останкино и Рижская, на пересечении Октябрьской железной дороги и Шереметьевской улицы.

Напомним, профилактическое дорожное мероприятие "Безопасный переезд!" проводится регулярно для информирования водителей о правилах пересечения железнодорожного полотна и в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий.

