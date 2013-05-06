Столичным водителям вручат памятки о безопасности на переездах

Фото: ИТАР-ТАСС

7 мая состоится День безопасности на железнодорожных переездах. Сотрудники предприятий Московского региона Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" проведут разъяснительные беседы с водителями и пешеходами, а также вручат им памятки с правилами пересечения железнодорожных переездов.

Как сообщили в пресс-службе железной дороги, сотрудники службы пути расскажут о принципах работы противотаранных устройств, которыми оснащены железнодорожные переезды и покажут их в действии.

Мероприятие пройдет на железнодорожном переезде между платформами Останкино и Рижская, на пересечении Октябрьской железной дороги и Шереметьевской улицы.

Напомним, профилактическое дорожное мероприятие "Безопасный переезд!" проводится регулярно для информирования водителей о правилах пересечения железнодорожного полотна и в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий.