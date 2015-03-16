С 16 по 20 марта отменена часть электричек Москва – Тверь и Москва – Конаково

Фото: ТАСС/Алексей Мальгавко

Электрички Москва – Тверь и Москва – Конаково (Ленинградское направление) в период с 16 по 20 марта курсируют по измененному расписанию, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

В общей сложности отменено 15 электричек (в обоих направлениях), около 80 проследуют по измененному расписанию, в том числе с отменой на отдельных участках. Все изменения можно посмотреть здесь.

Причина изменения расписания – ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры.



"Проведение плановых работ по реконструкции и ремонту железнодорожной инфраструктуры необходимо для обеспечения рабочего состояния и надлежащей пропускной способности пригородных железных дорог и электропоездов", – приводит пресс-служба слова министра транспорта Московской области Александра Зайцева.

Ранее сообщалось, что с 14 марта по измененному расписанию будут следовать электрички №6407 Подсолнечная-Москва, №6604 Москва-Конаково, №6308Р Москва-Крюково, №6601 Конаково-Москва, №6310Р Москва-Крюково и №6319Р Крюково-Москва.