При проседании платформы в Долгопрудном пострадали 3 человека

На железнодорожной станции в Долгопрудном "просела" платформа

Во вторник, 2 апреля, в подмосковном Долгопрудном произошло проседание железнодорожной платформы. В результате инцидента пострадали три человека. В числе травмированных – ребенок.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на пульт службы спасения в 17.06. Всех пострадавших отправили в Долгопрудненскую городскую больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

На место выехали спасатели. Причина проседания платформы выясняется. Как сообщили в пресс-службе МЖД, на движение поездов данный инцидент не влияет.