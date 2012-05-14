На Москву идет 30-градусная жара

Настоящая летняя жара придет в Москву в середине недели. Об этом сообщили в Метеобюро Москвы и Московской области.

"В среду с юга в центр России протянется гребень антициклона. Подуют юго-восточные ветры, которые и направят жаркий воздух из Поволжья в Москву. К 16 мая в Москве и Московской области потеплеет до +21...+26, а 17-18 мая температура повысится до +24...+30 градусов", - добавили в пресс-службе.

Синоптики также отметили, что дожди прекратятся.

Сегодня и завтра в столице не выше +17 градусов и местами пройдут небольшие кратковременные дожди.