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Общество

13 августа 2015, 06:47

В четверг в столице ожидается гроза с градом и до 30 градусов тепла

жара погода Гидрометцентр гроза

Фото: meteovesti.ru

В четверг, 13 августа, в столице ожидается переменная облачность, местами гроза с градом. Воздух прогреется до +30 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Столичный регион окажется в теплом секторе циклона, под влиянием которого большую часть дня удержится сухая и жаркая погода. Но вечером, по мере приближения холодного фронта, местами пройдут кратковременные ливневые дожди, прогремят грозы.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-9 м/с, при грозе его порывы усилятся до 15-20 м/с. Давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами пройдет дождь, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут 13-15, по области 11-16 выше ноля. Ветер северо- западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Днем в пятницу будет облачно с прояснениями и уже без осадков. Воздух прогреется лишь до 21- 23 градусов тепла. Ветер северо- западный 5-10 м/с.

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