Во вторник москвичей ожидает усиление жары - до 31 градуса

Днем 12 августа воздух в Москве прогреется до +30

Во вторник москвичей ожидает усиление жары. Столбики термометров поднимутся до 31, а по области и до 32 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Такая погода на 5-6 градусов выше климатической нормы для середины августа. Накануне максимальная температура, зафиксированная на ВДНХ, составила 28,1 градуса.

Погоду во вторник будет определять антициклон, который сохранит в столице сухую и солнечную погоду.

Как сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды, в городе прогнозируется средний уровень опасности жары.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится - 746 мм ртутного столба.