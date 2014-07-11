Жара придет в столицу на следующей неделе

Быстрого потепления в Москве не ожидается

Жаркая погода установится в столице в начале следующей недели. В понедельник воздух прогреется до 31 градуса, во вторник жара только усилится, сообщает центр погоды "Фобос".

Погода улучшится уже в субботу. 12 июля воздух прогреется до 26 градусов, осадков не ожидается. В воскресенье жителей столичного региона ждет почти тридцатиградусная жара.

По-настоящему жарко будет в понедельник, когда столбики термометров поднимутся выше отметки в тридцать градусов. Погода будет солнечной, обойдется без осадков.

Во вторник температура воздуха может подняться до 32 градусов. Таким образом, 15 июля обещает стать самым жарким днем лета.

Отметим, что июнь этого года стал самым прохладным в Москве за последние 6 лет. Среднесуточная температура месяца составила 16,1 градуса, что ровно на градус ниже, чем в 2012 году.