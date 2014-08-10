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Общество

10 августа 2014, 09:09

Гроза и до 30 градусов тепла ожидаются в столице

жара погода дожди грозы Фобос синоптики

Гроза и до 30 градусов тепла ожидаются в Москве

В воскресенье, 10 августа, воздух в столице прогреется до +30, местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает центр погоды "Фобос".

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит порядка 744 мм ртутного столба.

"Центральные области европейской России окажутся в зоне пониженного атмосферного давления. В такой ситуации в регионе вновь очень тепло, даже несмотря на локальные и кратковременные грозовые дожди", - отметили синоптики.

Предстоящей ночью - при переменной облачности уже без осадков. В столице будет 16-20 градусов тепла, по области столбики термометров покажут до +16. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Днем в понедельник сохранится переменная облачность, будет без осадков. В Москве воздух прогреется до 28-30 градусов, в Подмосковье будет от 25 до 30 градусов тепла. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Резкое понижение температуры, судя по долгосрочным прогнозам, начнется после 15 августа. Столбики термометров покажут плюс 23 градуса.

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