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Москва 24

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Общество

03 августа 2014, 09:55

В воскресенье воздух в столице прогреется до +29 градусов

жара погода ветер Фобос облачность температура воздуха

В воскресенье жара в столице спадет до +29 градусов

В воскресенье, 3 августа, столичная жара начнет сдавать позиции. Воздух прогреется до +29 градусов, в городе будет облачно, сообщает телеканал "Москва 24".

Жара сдает позиции благодаря скандинавскому антициклону и изменившемуся ветру. В воскресенье он будет дуть с северо-востока, и его порывы наконец станут заметными. Скорость ветра - 5 метров в секунду.

Атмосферное давление 3 августа немного повысится: метеорологи обещают, что оно составит 752 миллиметра ртутного столба. Концентрация вредных веществ в воздухе по-прежнему превышает норму. Высока вероятность новых лесных пожаров.

В некоторых районах города к 16.00 столбики термометров могут достичь +32 градусов, однако к вечеру они не поднимутся выше +22, сообщает центр погоды "Фобос".

Что касается грядущей недели, то она тоже будет менее жаркой, чем предыдущая. Максимальная температура воздуха составит, в среднем, около +29 градусов.

Напомним, что июль стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве. За весь месяц выпало около 4 миллиметров осадков, что составляет всего 5 процентов от месячной нормы. В августе сильная жара продолжилась - как в Москве, так и в Подмосковье. 2 августа столбики термометров местами поднимались до +35 градусов. Впрочем, в субботу в Москве и Подмосковье прошли дожди.

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