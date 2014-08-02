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Москва 24

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Общество

02 августа 2014, 10:17

Воздух в Москве в субботу прогреется до 33 градусов

жара погода синоптики прогноз

Днем воздух в столице прогреется до плюс 33 градусов

По прогнозам синоптиков, воздух в столице сегодня прогреется до 33 градусов. Однако жара не будет такой изнуряющей, сообщает телеканал "Москва 24".

Через столицу пройдет атмосферный фронт, который отметится локальными грозовыми дождями. Кроме того, ветер изменит свое направление: вместо южного подует западный. Правда, он будет таким же незаметным, как и всю неделю, - всего до трех метров в секунду.

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Напомним, что июль стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве. За весь месяц выпало около 4 миллиметров осадков, что составляет всего 5% от месячной нормы.

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