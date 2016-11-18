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Ж/Д и вокзалы

18 ноября 2016, 20:55

Новый график движения поездов введут с 11 декабря

ж/д и вокзалы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

График движения пассажирских поездов на 2016-2017 годы введут с 11 декабря, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД". Он будет действовать до полуночи 10 декабря 2017 года.

Всего будет курсировать 565 пар поездов в 411 различных маршрутах. На наиболее востребованных маршрутах назначили 23 новых поезда. Еще для 8 составов изменили маршруты. Девять поездов перешли в категорию "Скорый", еще три – в "Скоростной". Всего будет курсировать 366 составов.

Некоторые поезда в новом графике ускорили на 161 час – таких составов 366, 106 поездов ускорятся более чем на 30 минут.

Программу "Дневной экспресс" будут выполнять 43 пары поездов на 22 маршрутах. Среди них Москва – Саранск, Москва – Курск и Санкт-Петербург – Осташков.

Международные железнодорожные перевозки будут осуществляться в 11 стран Европы и Азии: Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, Северную Корею по 20 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония).

Увеличили и количество электричек. Их станет на 168 пар больше, всего их будет 3615 пар.

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