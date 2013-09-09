Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября 2013, 16:59

Экономика

В Москве проверят законность использования объектов недвижимости

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти проверят 6 тысяч объектов недвижимости на законность использования. В этом году уже проведены мероприятия по освобождению 162 объектов недвижимости, информирует пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Так, например, ведомством было освобождено здание бывшего детского сада по адресу: Новогиреевская ул., д. 6, которое подлежит сносу. На его месте, в соответствии с адресной инвестиционной программой года Москвы, будет построен современный детский сад для жителей района", - говорится в сообщении.

По словам замглавы ведомства Максима Гамана, основные нарушения - это наличие задолженностей по аренде и нахождением арендатора на объекте без правоустанавливающих документов.

Сайты по теме


земельные участки проверки арендаторы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика