Московские власти выставят на торги 7 свободных земельных участков

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти выставят на торги 7 свободных земельных участков в разных районах Москвы, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

Так, на земельном участке по адресу: Лухмановская ул., вл. 6, планируется строительство дома детского творчества с библиотекой. Площадь выставляемого на торги участка составляет 0,45 га. Площадь объекта составит 1 620 кв. метров.

В Юго-Западном округе по адресу: Чечерский пр., напротив вл. 56 (коммунальная зона "Чечера"), земельный участок площадью 1,35 га планируется отдать под строительство досугового центра.

На участке в Тенистом пр-де, вл. 8 предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном; участок на ул. Бочкова, вл. 11А площадью 0,02 га предназначен для строительства объекта бытового назначения.

"Земельный участок по адресу: Святоозерская ул., вл. 5, имеет площадь 4,5 га и может быть использован для строительства культурно-досугового торгового комплекса с гаражом и пунктами бытового обслуживания, объектами культурно-просветительного назначения (библиотеки, музея, выставки и т.п.). Площадь возводимого объекта составит 89 600 кв. метров", - говорится в сообщении.

Спортклуб появится по адресу: Марьинский парк, напротив вл. 29. А вблизи деревни Орлово (район Ново-Переделкино) на торги выставят земельный участок, предназначенный для строительства крытых спортивных сооружений, включая физкультурно-оздоровительный комплекс, добавили в ведомстве.