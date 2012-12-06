Кадастровая стоимость московской земли выросла в полтора раза

Владимир Ефимов. Фото: dzr.mos.ru

Департамент земельных ресурсов столицы завершил кадастровую оценку территорий старой и новой Москвы. Выяснилось, что кадастровая стоимость земли в старых границах Москвы увеличилась за пять лет в полтора раза.

Об этом заявил руководитель департамента, министр правительства Москвы Владимир Ефимов, сообщается на сайте ведомства.

"Безусловно, рост кадастровой стоимости обоснован. Он отражает рыночную стоимость земельных участков, которую устанавливают предприниматели при осуществлении сделок в Москве, а также соответствует динамике цен на недвижимость за последние пять лет", — отметил он.

Как отметил Владимир Ефимов, на увеличение стоимости повлияло множество факторов. К примеру, учитывался потенциал развития территории и транспортной инфраструктуры.

"В административных округах ситуация разная, есть где цены выросли больше, где-то меньше, — добавил глава департамента. — Самое большое увеличение цены за землю отмечено в Зеленограде".

При этом рост стоимости земель Новой Москвы существенно ниже, отметил Владимир Ефимов. "Если брать базовые расчетные ставки для новых участков, то рост составляет 20–30%, если говорить о фактически существующих земельных участках (наличие землепользователя) — увеличение порядка 12%. Цифры эти сопоставимы с уровнем инфляции за 1 год", - пояснил он.

Как сообщил чиновник, новые показатели кадастровой стоимости вступят в силу с 1 января 2013 года, и эти цифры будут увеличены. По словам Ефимова, это будет способствовать более эффективному использованию московских земель.

"К сожалению, мы столкнулись с тем, что в городе есть большие участки, которые не используются или эксплуатируются неэффективно, при наличии на них собственников или арендаторов. Уверен, что повышение кадастровой стоимости, и как следствие арендной платы, будет стимулировать землепользователей", — заключил глава департамента.

Отметим, Владимир Ефимов также сообщил, что земельный налог в центре Москвы будет выше, чем в других районах.