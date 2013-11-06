Около 300 земельных участков выставят на торги в Москве в течение года

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены выставить на аукционы около 300 земельных участков в течение года. Об этом заявил заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, власти готовят проекты для проведения конкурсов. Помимо небольших земельных участков на торги выставят и большие территории под развитие промзон, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Также ведется подготовка конкурса на создание детского тематического парка. Он разместится на площади около 200 тысяч квадратных метров.

Чиновник подчеркнул, что Москва готова к постоянному проведению международных конкурсов по архитектуре. В пример Хуснуллин поставил разработку концепцию парка "Зарядье".

"В самом центре Москвы на территории 12 гектаров построят новый парк. В проекте участвовали известнейшие международные архитекторы", - сказал заммэра.

Отметим, что 5 ноября город реализовал инвесторам сразу девять земельных участков. На двух из них появятся физкультурно-оздоровительные комплексы, на Таллинской улице возведут детский сад, а на шоссе Энтузиастов - многоэтажную парковку.

Другие реализованные территории используют под строительство складских помещений, кафе и газозаправочной станции.