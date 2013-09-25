Продукты с ГМО обяжут регистрировать по специальным правилам

Фото: ИТАР-ТАСС

В России разработан законопроект "о регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, а также продукции, полученной с их применением", сообщает в среду, 25 сентября, пресс-служба правительства России.

Согласно законопроекту, все продукты питания, которые содержат в себе ГМО теперь подлежат обязательной государственной регистрации. Такое решение было принято с целью обеспечения безопасности для населения и окружающей среды.

Регистрацию продуктов, содержащих ГМО будут осуществлять ряд организаций, в числе которых Минздрав России, Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Подробнее с законопроектом можно ознакомиться на сайте правительства России.