Российские врачи планируют создать спецкорпус для помощи пострадавшим в терактах

Общество врачей России планирует создать корпус добровольцев для помощи пострадавшим в терактах. Об этом говорится в официальном заявлении президента ОВР Олега Янушевича.

"Мы готовы мобилизовать наш профессиональный потенциал, лично участвовать в ликвидации последствий террористических акций. Мы планируем привлекать для этого самых лучших врачей мира", – говорится в заявлении.

По словам Янушевича, врачи всего мира готовы оказать помощь и поддержку правительствам различных государств в их борьбе с терроризмом. Он добавил, что произошедшие накануне взрывы в Брюсселе подтвердили в очередной раз правильность решения медиков объединиться в Международное общественное движение "Врачи мира против терроризма".

"Мы вновь обращаемся к общественным объединениям врачей – ассоциациям, обществам различных стран, врачам разных специальностей, профессиональным научным объединениям с призывом объединиться в общественное движение, целью которого будет противодействие угрозе терроризма во всем мире", – отмечается в документе.

Напомним, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке. Сообщалось, что взрыв произошел возле стойки авиакомпании American Airlines, однако позже перевозчик опроверг эту информацию.

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции Мальбек, расположенной в зоне "европейского" квартала. Федеральная прокуратура Бельгии официально заявила, что взрывы в аэропорту и в метро Брюсселя являются терактами. А ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).

В настоящее время уровень террористической угрозы в Бельгии поднят до максимального, четвертого, при котором закрываются школы и детские учреждения. Все рейсы отменены, с аэропортом прервано железнодорожное сообщение. Закрыты общественные заведения, остановлено метро и общественный транспорт в центре города.