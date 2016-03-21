Двое пострадавших при взрыве газа в Лефортове все еще остаются в больнице

Фото: m24.ru

В больницах по-прежнему остаются двое пострадавших при взрыве и пожаре в жилом доме на 2-й Кабельной улице. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения, передает МИА "Россия сегодня".

Напомним, вечером 10 марта в квартире на восьмом этаже в доме 6/2 по 2-й Кабельной улице произошел взрыв, перешедший в пожар. Причиной стала неисправность газового оборудования.

Пострадали 14 человек, один из них позднее скончался. Были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей. Ранее сообщалось, что ущерб был оценен в 121 тысячу рублей.

Ранее m24.ru сообщало, что в пострадавшем от взрыва доме отремонтируют 41 квартиру. В 20 из них уже остеклили выбитые окна, еще в 15 квартирах ремонтируются трещины, появившиеся после инцидента. К отделочным работам подготовили те квартиры, в которых находился очаг возгорания.